Ingenito. Appello per una strategia operativa urgente per mitigare i disagi e migliorare il servizio trasporti in Campania

Emergenza trasporti. Ingenito: “guasto Circumvesuviana crea caos nei flussi turistici”

L’ennesimo guasto di un treno della Circumvesuviana sulla linea Napoli Sorrento sta creando enormi disagi proprio all’avvio della stagione turistica. Criticità che ricadono sui flussi di viaggiatori che affollano le destinazioni della Penisola Sorrentina e Napoli. Centinaia di turisti stranieri, italiani e pendolari si trovano spaesati e in attesa di bus sostitutivi, per poi immettersi nella caotica strada statale sorrentina.

L’appello

“Chiediamo un tavolo urgente con il Prefetto di Napoli che coinvolga tutti gli attori in campo, dall’Eav alla Regione fino al Governo”, afferma Agostino Ingenito presidente Abbac, coordinatore europeo dell’Associazione europea Ospitalità (AEO). “Serve una strategia operativa per mitigare i disagi su una linea ferroviaria fondamentale per il trasporto locale e per il turismo”.

Una concreta pianificazione

Si rende necessario che la Regione pianifichi una continuità territoriale via mare per ridurre il carico sulla linea ferroviaria, in attesa dell’immissione dei nuovi treni commissionati dall’Eav e del raddoppio del binario a Castellammare. “I disagi di oggi dimostrano l’urgenza di una soluzione più complessiva per tutelare l’eccezionale momento turistico del territorio”, continua Ingenito.

Sinergie nei trasporti

Anche Anm, insieme alle linee extraurbane Busitalia e Sita, dovrebbero intensificare le corse e potenziare il servizio. “In vista di nuove gare per l’accordo trasportistico e il rinnovo con Fs, occorrono nuovi piani per migliorare il servizio in vista di nuovi flussi di viaggiatori”, aggiunge Ingenito.

In un contesto di concorrenza tra le città italiane per attrarre turisti, diventa essenziale evitare passi falsi e garantire un servizio efficiente e affidabile per rispondere alle esigenze di trasporto dei turisti e dei pendolari.

Natalia Pepe