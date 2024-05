Incendio a Pagani in una lamiera, cause in corso di accertamento

Al momento, le cause dell'incendio sono ancora al vaglio delle autorità competenti, le quali stanno conducendo un'indagine per determinare l'origine del rogo

Pagani – Nella tarda serata di ieri, in Via Filettine, un incendio ha colpito una baracca in lamiere adibita a deposito, nei pressi di alcune abitazioni. Le fiamme, il cui origine è ancora oggetto di indagine, hanno rapidamente avvolto la struttura, creando una situazione di emergenza per i residenti della zona.

L’incendio ha destato preoccupazione tra gli abitanti circostanti, i quali hanno tempestivamente allertato i Vigili del Fuoco.

Per far fronte alla situazione critica, è stato impiegato un mototroncatore per forzare l’ingresso e consentire ai soccorritori di penetrare all’interno della baracca e iniziare le operazioni di spegnimento. L’intervento tempestivo e coordinato dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare danni maggiori e di proteggere le abitazioni circostanti dall’avanzare delle fiamme. Necessario anche l’intervento del 118 per gli abitanti del luogo, rimasti intossicati.

Fonte e foto: ZerOttoNove Salerno