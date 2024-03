La Reggia di Caserta aperta a nelle festività pasquali

Per la prima volta dopo anni, il Giardino Inglese della Reggia di Caserta non sarà chiuso neanche il Lunedì in Albis e il 4 aprile, Giovedì in Albis.

La Reggia di Caserta sarà accessibile ai visitatori durante le festività pasquali, rimanendo aperta tutti i giorni dal 27 marzo al 7 aprile, incluso il 2 aprile, nonostante sia di solito giorno di chiusura settimanale.

Inoltre, per la prima volta dopo anni, il Giardino Inglese della Reggia di Caserta non sarà chiuso neanche il Lunedì in Albis e il 4 aprile, Giovedì in Albis.

Il direttore, Tiziana Maffei, commenta questa decisione come una scelta di grande responsabilità per il Museo e per i visitatori, richiedendo il rispetto rigoroso del regolamento, incluso il divieto assoluto di pic nic e di calpestare i prati. Il personale del Museo, supportato dalle forze dell’ordine e dai volontari del Nucleo Reggia dell’associazione carabinieri, garantirà il rispetto del patrimonio attraverso controlli rigorosi all’accesso e vietando l’introduzione di borse frigo, accessori da pic nic e palloni.

La Maffei spiega che con queste aperture straordinarie la Reggia desidera condividere le esperienze culturali con il pubblico, confidando nella sensibilità e responsabilità collettiva. Sottolinea inoltre che il Parco reale non è solo uno spazio verde, ma un sito UNESCO e un Museo Verde straordinario. Questi giorni di festa offrono un’opportunità per dimostrare che non è sempre necessario chiudere i cancelli per preservare il patrimonio, ma che l’amore per la bellezza è anche una forma di cura dei beni comuni.