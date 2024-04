Studenti e professori in ospedale dopo viaggio d’istruzione

Un viaggio d'istruzione in Toscana si trasforma in un incubo per un gruppo di studenti e docenti di Salerno.

Un viaggio d’istruzione in Toscana si trasforma in un incubo per un gruppo di studenti e docenti di Salerno, con cinque di loro ricoverati in ospedale per nausea e mal di pancia. L’hotel in cui alloggiavano, nel centro di Montecatini Terme, è finito sotto accusa, soprattutto dopo un episodio simile avvenuto qualche settimana prima.

Il quadro generale non è grave, ma il mistero sulle cause persiste. L’albergo era già stato coinvolto in una situazione simile, con altre comitive di studenti colpite dagli stessi sintomi. Nonostante siano state escluse intossicazioni alimentari, l’Asl Toscana Centro sta conducendo ulteriori accertamenti.

Il titolare dell’hotel, Nicola Guelfi, ha difeso con forza la struttura, sostenendo che il problema non dipende da loro. Resta quindi aperta la questione sulle cause di questa misteriosa “epidemia” che ha rovinato la gita scolastica e sollevato dubbi sulla sicurezza dell’alloggio fornito durante i viaggi d’istruzione.