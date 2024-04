Calcio, Serie A: Frosinone-Salernitana alle 20:45: probabili formazioni e altro

Entrambe le squadre puntano a ottenere punti cruciali per la salvezza, con il pareggio per 1-1 nel match di andata come punto di partenza per questa sfida.

Alle 20:45 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone si terrà la partita cruciale tra Frosinone e Salernitana, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Entrambe le squadre lottano per la salvezza, sebbene la situazione sia più favorevole per i padroni di casa. I ciociari, promossi lo scorso anno dalla Serie B, hanno avuto una stagione difficile, con solo una vittoria nelle ultime diciassette partite. Attualmente occupano il terz’ultimo posto in classifica insieme all’Udinese, con 28 punti.

Dall’altra parte, la Salernitana si trova all’ultimo posto con 15 punti, a meno tredici dalla salvezza. Nonostante l’arrivo di Stefano Colantuono come allenatore, la situazione non sembra migliorare per i campani, che hanno perso nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Entrambe le squadre puntano a ottenere punti cruciali per la salvezza, con il pareggio per 1-1 nel match di andata come punto di partenza per questa sfida.

Probabili Formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

SALERNITANA (3-5-2): Costil; Pierozzi, Fazio, Manolas; Sambia, Coulibaly, Legowski, Basic, Bradaric; Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

Dove vedere il match in TV

L’incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DAZN, Now e SkyGo, e in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).