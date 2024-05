Tragedia sulla strada, incidente mortale nel casertano

Le autorità stanno indagando sull'incidente per determinare le cause esatte e accertare eventuali responsabilità

Caserta – Una serata che doveva essere di divertimento e spensieratezza si è trasformata in una tragedia mortale a Villa Literno, in via delle Dune, dove quattro giovani a bordo di una 500 Abarth hanno impattato frontalmente con una 500 X, causando la morte istantanea dei giovani.

La vicenda

L’incidente, avvenuto sulla strada di collegamento con Giugliano, ha coinvolto anche un uomo e una donna di mezza età, residenti a Casapesenna, che viaggiavano sull’altro veicolo. L’urto è stato violentissimo, lasciando i giovani incastrati tra le lamiere dell’auto.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per liberare i giovani intrappolati, ma purtroppo i soccorsi sono arrivati troppo tardi: una 20enne di Aversa, un 25enne di origine ucraina e un 23enne romeno hanno perso la vita sul colpo. Un quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto gravemente ferito, così come la coppia che viaggiava sull’altra auto, entrambi residenti a Casapesenna.

La comunità locale è sconvolta da questa terribile perdita e si stringe attorno alle famiglie delle vittime in un momento di profondo dolore. Le autorità stanno indagando sull’incidente per determinare le cause esatte e accertare eventuali responsabilità.

In questo momento di lutto e tristezza, è fondamentale riflettere sull’importanza della prudenza e del rispetto delle regole della strada per evitare tragedie simili in futuro.