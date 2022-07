Giugliano in Campania. Incendio divampato presso un campo rom in provincia di Napoli.

I vigili del fuoco sono intervenuti per un’incendio divampato nei pressi di un campo rom in Via Carrafiello a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Le fiamme stanno interessando una grossa quantità di rifiuti sversati abusivamente. Dal luogo dell’incendio, un’area di campagna, si leva una colonna di fumo visibile anche a distanza.