Universo al Femminile, monologhi ed emozioni in scena a Pagani

La kermesse vedrà le emozionanti interpretazioni di Federico Bergaminelli, Cleo Lamberti, Erminia Catalano, Anna Paola Avigliano e Simone Pascale. Proprio quest'ultimo, giovane e talentuoso attore nocerino, ci ha raggiunti ai microfoni di Agro24 per parlarci delle emozioni e delle sensazioni che lo accompagneranno verso la messa in scena dello spettacolo dal titolo Universo al Femminile

Pagani – L’universo femminile al centro dei monologhi teatrali che andranno a comporre lo spettacolo diretto da Antonio Avigliano, in scena sabato 11 maggio alle ore 19.30 presso il Teatro delle Suore del Preziosissimo Sangue, in Via San Francesco a Pagani.

La kermesse promette di essere un evento davvero introspettivo, con interpretazioni da parte di talenti come Federico Bergaminelli, Cleo Lamberti, Erminia Catalano, Anna Paola Avigliano e Simone Pascale. Proprio quest’ultimo, giovane e talentuoso attore nocerino, ha condiviso con noi le sue emozioni e sensazioni in vista della messa in scena di Universo al Femminile:

“Sarà uno spettacolo dalle tematiche delicate e che io, e gli altri attori in scena, abbiamo pensato potesse smuovere le coscienze degli spettatori”.

Regalare emozioni forti, è questa dunque la sensazione che gli artisti sentono a pochi giorni dal debutto. Continua così l’attore nocerino: “Sento la responsabilità di far convergere le sensazioni riguardanti questa idea, quella di raccontare l’universo femminile dando voce e corpo alle donne stesse, in un canale positivo, il palcoscenico, che possa smuovere lo spettatore. Un po’ come il cinema, anche il teatro va fatto e interpretato per smuovere le coscienze, denunciare, lanciare messaggi, porre domande senza dare risposte. Sento quindi un carico di responsabilità forte”.

Universo al Femminile, l’Artemisia Gentileschi di Giulia Guastella

Simone Pascale riflette infine sulla mise en scene dell’Artemisia Gentileschi reinterpretata dall’attrice Giulia Guastella. L’attrice indosserà le vesti della pittrice italiana, vissuta nel XVII secolo e di ispirazione caravaggesca. Il tormento e il femminismo che legano insieme l’arte, la pittura e la figura di questa donna andranno a calcare il palco del Teatro delle Suore del Preziosissimo Sangue per fondersi poi con tutti gli altri monologhi interpretati dagli altri protagonisti dell’ambizioso progetto. Tutti insieme, come rimarca lo stesso Simone Pascale, condivideranno uno spazio pregnante di significato, per dare voce a tante donne e al loro Universo, cercando di trasmettere al pubblico forti emozioni.