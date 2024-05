San Valentino, continua il miglioramento della sicurezza stradale

San Valentino Torio – Grazie all’impegno del consigliere delegato alla viabilità, Ernesto Velardo, del Comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro e degli agenti di Polizia Locale, stanno continuando i lavori di miglioramento della sicurezza stradale del paese.

A parlare è il Sindaco Michele Strianese. Messa in sicurezza degli incroci di Via Orto-Via Cesina-Via Caporale Vito Ruggiero, segnaletica orizzontale a Via Sciulia, nuova segnaletica stradale verticale in Via Leonardo da Vinci, dossi a Via D’ Ambrosi e cosi via. In questi giorni si sta completando a Via Sciulia, Via Forgione, Via San Severino, poi si passerà a Via Frigenti, Via Borgia, Via Cesina a fare la segnaletica orizzontale

Continua, dunque, senza sosta l’attività di miglioramento delle condizioni di vita nel nostro paese, con grande attenzione alle frazioni Casatori e Sciulia e tutte le altre aree periferiche di San Valentino Torio.

A Sciulia, cosi come a Via Provinciale Sarno/Nocera, dove è stata realizzata la nuova rete fognaria con Gori, il potenziamento della linea elettrica con Enel, riasfaltato tutto e messo in sicurezza tutta la zone, le strade, i parcheggi ed ora si realizzano anche la segnaletica orizzontale e verticale per maggior sicurezza e decoro urbano.