Scavi di Pompei: Insula dei Casti Amanti, riapre al pubblico la casa dimenticata

Pompei – Dopo anni di lavori e scavi, l’Insula dei Casti Amanti a Pompei riapre al pubblico, offrendo un’esperienza unica per immergersi nella vita quotidiana degli antichi romani. Grazie a un percorso sopraelevato su passerelle sospese, i visitatori potranno osservare dall’alto l’intero isolato, includendo la casa dei Casti Amanti, la casa dei Pittori al lavoro e la casa del Cenacolo colonnato. Questo articolo esplora le novità dell’apertura, il progetto di restauro in corso e l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio archeologico. Martedì 28 maggio, un nuovo capitolo si apre per gli appassionati di storia e archeologia con l’apertura al pubblico di questo straordinario sito. Grazie a un innovativo percorso sopraelevato su passerelle sospese, i visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare dall’alto l’intero isolato, ammirando da una prospettiva privilegiata la casa dei Casti Amanti, la casa dei Pittori al lavoro e la casa del Cenacolo colonnato.

Insula dei Casti Amanti, la casa sepolta

Dalla sua tragica sepoltura nel 79 d.C. sotto le ceneri dell’eruzione del Vesuvio, Pompei continua a svelare i suoi segreti millenni dopo millenni. Tra le testimonianze più suggestive e affascinanti dell’antica città romana, spicca l’Insula dei Casti Amanti, ora pronta a risplendere ancora una volta di fronte agli occhi del pubblico.

Questo nuovo percorso non solo consentirà agli appassionati di archeologia di ammirare da vicino le meraviglie di Pompei, ma offrirà anche un’esperienza inclusiva grazie alla piena accessibilità garantita a tutti i visitatori. L’installazione di un ascensore per raggiungere le passerelle sospese renderà l’esperienza accessibile a persone di tutte le abilità, integrando così l’itinerario senza barriere architettoniche “Pompei per Tutti”.

Ma l’apertura al pubblico dell’Insula dei Casti Amanti non è solo un’opportunità per i turisti di tutto il mondo di immergersi nell’antica vita romana. È anche un momento di riflessione sull’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio archeologico. I lavori di restauro in corso, suddivisi in due lotti per un importo totale di 12 milioni di Euro, non solo mirano a proteggere le preziose testimonianze del passato, ma anche a garantire una migliore fruizione e comprensione del sito da parte del pubblico. Con l’ingresso contingentato per garantire un’ottimale fruizione in sicurezza, Pompei si prepara ad accogliere un nuovo flusso di visitatori desiderosi di scoprire i segreti dell’antica città romana, confermando il suo ruolo di tesoro culturale senza tempo.