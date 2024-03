Cosa fare a Pasquetta in Campania? Ecco alcune mete imperdibili

Un'ampia varietà di opzioni per trascorrere la giornata: ci sono coloro che preferiscono un'escursione fuori città e altri che vogliono rimanere in città.

Il lunedì di Pasquetta offre agli abitanti di Napoli e della Campania un’ampia varietà di opzioni per trascorrere la giornata: ci sono coloro che preferiscono un’escursione fuori città e altri che vogliono rimanere in città.

Ecco alcune proposte

La Reggia di Caserta si conferma una delle mete preferite per una gita fuori porta. Quest’anno, per la prima volta dopo anni, il Giardino Inglese sarà aperto al pubblico durante le vacanze pasquali. Tuttavia, sono state imposte restrizioni riguardo all’introduzione di borse frigo, attrezzature per il pic-nic e palloni.

Il Lago Laceno, dopo il successo dei mercatini di Natale, rimane una meta ambita sia per i napoletani che per i turisti. Le nevicate sembrano essersi placate, offrendo un soggiorno ideale, sebbene i lavori sulle piste sciistiche e sulle seggiovie continuino.

Nelle vicinanze, i sentieri del Vesuvio e il Green Garden Frama offrono opportunità di divertimento per i più piccoli con vari laboratori, come quelli sull’orto e sulla babyspa.

Ci sono anche numerosi agriturismi nelle province di Benevento e Avellino che offrono parchi attrezzati per la grigliata, come il Parco del Grassano.

Le isole del Golfo, come Ischia e Procida, offrono un’ottima occasione per una gita. Mentre, a seconda delle condizioni meteo, si può scegliere di esplorare la Costiera Amalfitana o Sorrentina, dove è possibile gustare un pranzo al sacco in spiaggia o assaporare del pesce nei numerosi ristoranti della zona.

Per chi preferisce la montagna e il fresco, c’è il Monte Faito con i suoi percorsi di trekking. Napoli si piazza al secondo posto, dopo Roma, come meta più scelta dagli italiani per la Pasquetta, grazie ai numerosi eventi offerti dalla città.

Il Museo di Capodimonte e il Duomo di Napoli offrono aperture straordinarie e visite guidate, mentre luoghi come Edenlandia, l’Ippodromo di Agnano e l’Arenile di Bagnoli promettono divertimento e intrattenimento per tutte le età.

I lidi balneari lungo il litorale Domitio-Flegreo-Giuglianese apriranno la stagione proprio in concomitanza con la Pasquetta, offrendo un’altra opportunità per godersi la giornata al mare.